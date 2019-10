Lecce, Sticchi Damiani (pres.): “Lazio? Ormai non esistono partite facili”

Quello del Lecce di Fabio Liverani, ex centrocampista della Lazio, è stato un ottimo inizio di campionato. Nelle ultime due di campionato i giallorossi hanno fermato prima il Milan e poi la Juventus. Due pareggi d'oro, e di carattere, che in questo momento risultano fondamentali per sopravvivere fuori dalla zona retrocessione. “Liverani ha svolto un lavoro straordinario in questi ultimi due anni, si è integrato bene nella società, ricoprendo un ruolo che va anche oltre l’allenatore” - ha detto a Radio Anch'io lo Sport Saverio Sticchi Damiani, presidente della società pugliese - “La sua presenza non è legata alla prestazioni o al risultato del momento, è una cosa più duratura. Fa parte del progetto”. Damiani ha poi parlato del calendario del Lecce che nelle prossime giornate, prima della pausa, incontrerà Sampdoria, Sassuolo e Lazio: “Ora affronteremo una squadra che, classifica alla mano, sembra in difficoltà. Ma guai a pensare ad una gara semplice. La Lazio? Lascerei perdere il tema del calendario pericoloso, ormai superato. Non esistono gare semplici in questo campionato”.

