Lecce, Sticchi Damiani: “Proposta blocco retrocessioni destinata a non passare”

Ancora da definire il piano B per la Serie A, che in caso di ulteriore stop sarebbe alle prese anche con la decisione sulle retrocessioni e sulle promozioni. Ai microfoni di Radio Anch'io Lo Sport è intervenuto il presidente del Lecce Sticchi Damiani: "Il blocco delle retrocessioni? Il contenuto della delibera non è stato veicolato bene, siamo tutti convinti e organizzati per ripartire, si è votato per un'ipotesi possibile solo in caso di un nuovo, non auspicato, stop. Messa così, la proposta è destinata a non passare. Ma è uno stimolo per arrivare a un compromesso, come le due retrocessioni. Se la B però finisce, è chiaro che debbano salire tre squadre e altrettante debbano scendere dalla Serie A. Può essere anche l'ipotesi di ripristinare i playoff in corsa. L'idea delle due retrocessioni in caso di mancati playoff in B mi pare quella giuridicamente più giusta".

CALCIOMERCATO LAZIO, SPUNTA GRAVENBERCH DELL'AJAX

CALCIOMERCATO LAZIO, TARE CERCA UN CENTROCAMPISTA

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE