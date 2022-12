Lecce, sviluppi in vista della Lazio: la Roma frena Bove

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Edoardo Bove non lascerà la Roma, almeno per ora. In particolare, oggi Pantaleo Corvino ha incontrato Tiago Pinto per discutere del trasferimento del centrocampista. A mancare era solo il via libera di Mourinho e l'intesa sulla formula.Come riporta Tuttomercatoweb.com, Bove verrà valutato in maniera ancor più approfondita dal tecnico nel ritiro in Portogallo e per questo, nell'incontro di oggi la Roma non ha dato il via libera alla cessione in prestito del calciatore. Non è escluso che a gennaio la discussione possa riaprirsi ma, per ora, si è registrata la fumata grigia. Così la prossima sfidante della Lazio per la ripresa della Serie A si guarda attorno, nella speranza di convincere la dirigenza giallorossa.