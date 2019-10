Lega A negli Usa per nuovi mercati. De Siervo: "Lotito esempio virtuso"

La Lega di Serie A è alla ricerca di nuovi mercati. L'ultima idea è quella di ricavare profitti tv negli Stati Uniti che Luigi De Siervo definisce "Il teatro del calcio dei prossimi anni". L'ad della Lega ha spiegato: "Sarà il primo ufficio estero del nostro calcio. Vogliamo aggiungere valore attorno all'evento sportivo, rendendo anche lo stadio virtuale, cioè la tv, altrettanto bello di quello fisico. Stiamo cercando di intercettare pezzi di un grande mercato".

Il passo di partenza, secondo De Siervo, per compiere questo passo in avanti è l'atteggiamento onesto e corretto da parte delle società e ha citato tre esempi virtuosi: "Il presidente della Lazio Lotito che per primo si è scagliato contro la tifoseria violenta; la Juventus che ha lavorato silenziosamente per consegnare alla giustizia una serie di criminali, e la Roma che ha dato quella specie di daspo per tutta la vita a un tifoso razzista".

