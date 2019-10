FORMELLO - Lazio, due giorni di riposo: Inzaghi senza i nazionali

FORMELLO - Due giorni di riposo, lunedì e martedì liberi, appuntamento mercoledì pomeriggio a Formello per la ripresa degli allenamenti. Simone Inzaghi lavorerà per l’intera settimana senza i convocati dalle nazionali. Per questo, per le prossime sedute, potrebbero essere aggregati stabilmente Casasola, Durmisi e Djavan Anderson, calciatori fuori dal progetto tecnico. Il campionato si fermerà e ripartirà all’Olimpico contro l’Atalanta (anticipo di sabato alle 15). L’infermeria è vuota, l’unico acciaccato è Adekanye, rimasto fuori dai convocati per Bologna a causa di un affaticamento muscolare. Nulla di grave per l’ex Liverpool, tra qualche giorno dovrebbe tornare in gruppo.