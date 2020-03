Lega Serie A, consiglio straordinario sulla prossima giornata: a rischio Atalanta - Lazio

È bufera sulla Lega Serie A, la decisione arrivata in extremis di rinviare cinque partite della ventiseiesima giornata a causa dell'emergenza coronavirus non è andata giù alla quasi totalità dei club. Veementi soprattutto le proteste dell'Inter, che è già stata ferma per due giornate consecutive e ora rischia la terza, vista la trasferta sul campo del Sassuolo che rientra nella zona considerata pericolosa. La Lazio finora ha giocato senza problemi per una questione legata al calendario e, banalmente, al fatto che Roma non rientra nell'area interessata dal provvedimento del Governo, ma la prossima giornata i biancocelesti sono attesi dalla trasferta a Bergamo e l'interrogativo su quello che succederà li riguarda direttamente. Alle 12 si terrà una seduta straordinaria del Consiglio di Lega, riunione voluta fortemente dall'Inter, che dovrà trovare una via per quanto riguarda i match che il 7 e l'8 marzo saranno ancora colpiti dal divieto di manifestazioni sportive aperte al pubblico, vale a dire Atalanta-Lazio, Verona-Napoli, Bologna-Juventus e Inter-Sassuolo. La possibilità di giocare a porte chiuse sembra sia da scartare a priori, i rinvii last minute della ventiseiesima giornata hanno creato un precedente che non rende accettabile questa soluzione e in questo senso farà pressione l'ad dell'Inter Beppe Marotta; d'altra parte, anche l'ennesimo rinvio sembra impraticabile davanti a un calendario ormai tutto condensato a maggio. Si paventa l'ipotesi di far slittare tutte e quattro le partite al lunedì, quando il divieto non sarà più in vigore, ma al di là dell'imprevedibilità dello sviluppo del contagio da coronavirus ci sono anche problemi pratici per alcuni club come l'Atalanta, che il martedì successivo giocherà in Champions League contro il Valencia e addirittura aveva richiesto di anticipare la gara contro la Lazio al venerdì. Una situazione intricatissima, si lavora per una via d'uscita.

I FRATELLI INZAGHI COMANDANO LE CLASSIFICHE

CALCIOMERCATO LAZIO, SI SEGUE HAGI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE