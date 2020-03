Inter, Marotta furioso per il rinvio delle gare: "Campionato falsato. Lotito? È dispiaciuto"

Ha comprensibilmente suscitato polemiche la scelta della Lega Serie A di rinviare cinque partite di questa giornata in virtù dell'emergenza dettata dal coronavirus, una decisione comunicata a poche ore dal fischio d'inizio dei match interessati quando le squadre coinvolte sapevano che avrebbero giocato a porte chiuse. La gara più importante che si sarebbe dovuto giocare questa sera è Juventus - Inter, derby d'Italia d'alta quota a cui avrebbe guardato con molto interesse anche la Lazio e che invece è stato rimandato al 13 maggio. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, l'ad dei nerazzurri Beppe Marotta è andato giù duro con la Lega, parlando di sconfitta dell'intero sistema calcio: "Il torneo è falsato, alterato nei suoi equilibri. Basti pensare solo agli infortuni e alle squalifiche. L'Inter è danneggiata, il calendario di maggio è incredibile". Una situazione davvero paradossale, che rischia poi di ripetersi ad ogni giornata. E Marotta infatti avanza dubbi su Inter-Sassuolo di domenica prossima: lo strumento delle porte chiuse non si può più usare secondo l'ad interista, ma anche il rinvio diventa improbabile viste le due partite già rimandate. Questa mattina si riunirà il consiglio straordinario di Lega e si cercheranno delle risposte in merito. Alla domanda poi di un'eventuale "mano di Lotito" sul rinvio delle partite, Marotta risponde perentorio: "No, assolutamente, Lotito è dispiaciuto per il rinvio di queste partite. E come lui, posso assicurare che la decisione ha lasciato insoddisfatte moltissime società".

