Lega Serie A, via all'assemblea: presente anche Lotito

© foto di TuttoSalernitana.com

Giornata importante quella di oggi per la Lega di Serie A che si è riunita in assemblea per affrontare due temi molto importanti. Il primo è l'eliminazione della Nazionale di calcio italiana dai prossimi Mondiali in Qatar, il secondo è quello riguardante l'indice di liquidità. Come riportato dall'Ansa presenti tutte le società e ovviamente anche il presidente della Lazio Claudio Lotito. Al termine dell'Assemblea è prevista una conferenza stampa del neo presidente Lorenzo Casini.