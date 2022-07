Leiva in conferenza: “Sono felice". Poi le parole toccanti della figlia...

TUTTOmercatoWEB.com

Lucas Leiva è tornato in Brasile e questa volta ci resterà per molto, almeno così spera. È tornato a vestire la maglia del Gremio, club che lo ha lanciato nel calcio che conta. È orgoglioso il centrocampista di questa nuova avventura, così come la sua famiglia sempre pronta a sostenerlo e a fare il tifo per lui. Queste le parole dell’ex biancoceleste nel corso della conferenza stampa di presentazione: “La mia famiglia sa quanto sono felice di poter tornare. È una motivazione poter rappresentare il Grêmio e che loro mi guardino. Ho sempre parlato molto. Ne fanno parte. Mia moglie è stata con me da quando sono partito. I bambini sono nati a Liverpool, ma sono brasiliani. Valentina mi chiedeva perché non andassimo in Brasile. È arrivato il momento”

Non è riuscita a trattenere l'emozione la moglie Ariana che, intervenuta in conferenza, ha rivelato: “È un'emozione che non so se riesco a tradurre in parole tutto ciò che stiamo provando e vivendo. Tornando dopo tanto tempo, conosco il suo desiderio, il suo sogno, la volontà che ha di aiutare il Gremio. È molto emozionante, mi è venuto in mente un film quando è entrato in questa stanza, vedendo i bambini. Sono molto emotiva”. A seguire anche le parole della piccola Valentina: “È stato strano perché siamo brasiliani e non abbiamo mai soggiornato qui. Quando è arrivato il momento di papà ero molto felice, perché era come un desiderio che diventava realtà”

