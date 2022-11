Lichtsteiner: “Ecco come vivevo il derby. Mi auguro che la Lazio…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

È la vigilia del derby, la partita più attesa della stagione e l’atmosfera nella Capitale si fa sempre più calda. Lazio e Roma si presenteranno all’appuntamento intenzionate a dar vita a un incontro maschio per mantenere fede al rispetto verso le proprie tifoserie e ai propri obiettivi. Sono giorni e ore particolari quelle che accompagnano i giocatori verso il calcio d’inizio di questa importante sfida, emozioni e sensazioni difficili da spiegare ma molto intense da vivere. Ne sa qualcosa Stephan Lichtsteiner che di stracittadine ne ha vissute nel corso della sua esperienza con l’aquila sul petto. L’ex difensore, in un’intervista concessa ai microfoni di Eurosport, ha ricordato quei momenti: "È vero che se lo vinci, ti dà molta fiducia. Il derby è molto importante, molto passionale. Come giocatore, devi trovare un equilibrio perché la pressione sale. I tifosi ci tengono molto, ma alla fine valgono tre punti come ogni altra partita. Ma è il derby della Capitale, se ne parla già due o tre settimane prima. C’è molta eccitazione, quindi è sempre bello vincerlo e ovviamente ti dà fiducia per la stagione”. L’ex biancoceleste poi aggiunto: "A parte l'ultima partita, la Lazio sta disputando un'ottima stagione. È fantastico per la società e i tifosi, per la squadra, perché la Lazio è uno dei club più grandi d'Italia. Sarebbe fantastico se riuscisse a tornare almeno in Champions League".

