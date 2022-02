Liga, a Maiorca tutti pazzi per Muriqi: striscioni, cori e video della società – VIDEO

Sta vivendo un sogno Vedat Muriqi al Maiorca, dopo due stagioni deludenti alla Lazio in cui non ha trovato spazio in rosa ora si sta riscattando. Sono bastate due partite per farlo diventare l’eroe dei tifosi, un rigore trasformato contro il Cadice e due assist vincenti contro l’Atletico Bilbao hanno fatto scatenare i supporter spagnoli autori di uno striscione che recita: “L’isola del Pirata”. Non è finita qui perché dopo gli elogi del tecnico anche la società, tramite i canali social ufficiali, ha condiviso un video che ripercorre un’azione in cui l’attaccante kosovaro è protagonista con una caption molto particolare: “Vivi ogni momento come se fosse l’ultimo”.

“𝐕𝐢𝐯𝐞 𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐬𝐢 𝐟𝐮𝐞𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐮́𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨”



‍️ Vedat Muriqi pic.twitter.com/OEz3Z0xLPe — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) February 15, 2022

