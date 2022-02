Maiorca, García: “Muriqi? Sta dominando. Gli avversari devono..."

Vedat Muriqi è volato in Spagna per una nuova esperienza al Maiorca che si sta rivelando più che positiva per lui. Nel giorno dell’esordio ha trasformato un rigore regalando ai suoi compagni la vittoria contro il Cadice, da qui ha preso fiducia e ora pare non fermarsi più. Nella gara di ieri contro l’Atletico Bilbao è stato provvidenziale servendo due assist cruciali per la vittoria, il primo per la rete del vantaggio sul 2 a 1 e il secondo per quella definitiva della vittoria sul 3 a 2. Sta sorprendendo tutti con le sue prestazioni compreso il tecnico Luis Garcia che nel post gara, come riporta Diario de Mallorca, ha dichiarato: “Abbiamo un giocatore che sta dominando e che rende consapevoli di lui le difese".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, due biancocelesti nella Top 11 di Transfermarkt – FOTO

Lazio, il Mago Luis stupisce ancora: il club lo esalta – VIDEO