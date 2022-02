Lazio, due biancocelesti nella Top 11 di Transfermarkt – FOTO

Ieri si è conclusa la venticinquesima giornata di Serie A con il posticipo tra Spezia e Fiorentina. Come di consueto Transfermarkt ha schierato la propria formazione ideale con i calciatori che hanno fatto la miglior prestazione della giornata. Tra questi ci sono due biancocelesti: l’arciere Zaccagni che contro il Bologna ha confermato di essere in ottima forma realizzando anche una doppietta e l'inarrestabile Manuel Lazzari che, oltre ad aver disputato una buona gara, è stato anche autore di un assist vincente proprio per il suo compagno di squadra e amico Zac. Di seguito la formazione completa

Archiviato il posticipo , la #TMtopXI premia l'estro di #González, privilegia in larga parte il fiuto per il gol e lancia in avanti, più avanti possibile, #Leão. Chi, fra gli MVP di giornata, non avreste sacrificato?#TMopinion #Transfermarkt pic.twitter.com/SOSySzzh45 — Transfermarkt.it (@TMit_news) February 15, 2022

