Liga, Atletico Madrid - Siviglia non si gioca: il motivo è un rischio "storico"

È ufficiale: Atlético Madrid-Siviglia, programmata oggi pomeriggio alle 18.30, non si giocherà a causa del maltempo su Madrid. AEMET, l'agenzia metereologica statale, ha attivato l'allarme rosso nella capitale spagnola dalle 12 alle 18. Si prevedono precipitazioni fino a 120 l/m². Il sindaco di Madrid, José Luis Martinez-Almeida, ha dichiarato in merito: "La città sta affrontando una serata e una notte molto complicata. Si prevede che verrà battuto il record storico di precipitazioni dal 1972". Per questo motivo Atlético e Siviglia, dopo i colloqui avuti col presidente della Federcalcio (RFEF) e il Presidente del Consiglio Superiore dello Sport hanno convenuto per il rinvio dell'incontro. La nuova data e l'orario verranno comunicati prossimamente da LaLiga.

