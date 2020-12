Liga, Tebas annuncia: "Da gennaio vogliamo avere nuovamente il pubblico allo stadio"

Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha annunciato a 'Jugones' che si aspetta l'apertura degli stadi per i tifosi a partire dal prossimo gennaio: "Avremo il pubblico. Inizieremo con un numero basso, ma avremo nuovamente il pubblico. Speriamo a partire da gennaio". Dopo nove mesi di assenza del pubblico dovuto al Covid-19, in Spagna il 2021 potrebbe iniziare con una bella notizia per tutti gli amanti di calcio. E il Paese si aggiungerebbe agli altri che già consentono una minima presenza di tifosi negli impianti sportivi. In Inghilterra, a partire dal 2 dicembre, gli stadi saranno nuovamente aperti ad ospitare un massimo di 4000 persone.

