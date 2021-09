Ligue 1, Nizza-Marsiglia si rigioca dopo gli incidenti: ecco la data

Nizza-Marsiglia si rigioca. La Ligue de Football Professionel ha deciso e annunciato la data per il recupero di del match giocato lo scorso 22 agosto e interrotto al minuto 74 per l’invasione di campo dei tifosi di casa e il tanto disordine creato sul terreno di gioco e negli spogliatoi. La situazione ha portato il Nizza a subire una penalità in classifica e a dover disputare tre partite a porte chiuse, una di esse proprio contro l’OM, avversaria anche della Lazio nel girone di Europa League. La sfida si rigiocherà mercoledì 27 ottobre alle ore 21 in campo neutro.