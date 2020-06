Ligue 1, retroscena sullo stop al campionato: decisione presa da Macron

Il 30 aprile il Governo francese ha annunciato lo stop definitivo alla Ligue 1. Secondo quanto riporta Le Parisien la decisione non sarebbe stata del ministro dello Sport Roxana Maracineanu, ma direttamente del presidente della Repubblica. Dopo un colloquio con il ct Didier Deschamps e il presidente dell'Olympique Marsiglia Jacques-Henri Eyraud, Emmanuel Macron avrebbe sciolto le riserve optando per lo stop. Da quel giorno il numero uno del Lione Jean-Michel Aulas, non soddisfatto per la decisione, ha intrapreso una battaglia personale per far riprendere la stagione.