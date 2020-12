Ligue 1, tragedia sul campo del Lorient: morto un giardiniere dello stadio dopo il match contro il Rennes

È successo poco dopo la fine della partita tra Lorient e Rennes. Un giardiniere è morto mentre stava installando il macchinario per la luminoterapia del manto erboso, il quale, secondo le prime ricostruzioni, gli sarebbe crollato addosso. Il sindaco di Lorient Fabrice Loher ha affermato: "È un terribile incidente. Non posso dire altro in questo momento". La squadra di casa ha subito convocato una runione con il responsabile della sicurezza, mentre la polizia ha effettuato i primi rilievi sul posto e ha aperto un'indagine.