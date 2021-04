Ligue 2, il Chambly vince 2-0: ma in porta gioca l’allenatore...

Ciò che è successo in Ligue 2, seconda serie francese, ha dell'incredibile. Il match in questione è quello tra Chambly e Amiens, disputato sabato sera alle 20. La squadra di casa si presenta con un solo portiere nella distinta del match visti gli infortuni degli altri due giocatori nel ruolo. Il giovane estremo difensore Pinoteau resta in campo solo 44 minuti, anche lui costretto a fermarsi per un guaio fisico. Il Chambly è costretto a correre ai ripari e schiera tra i pali il preparatore dei portieri (a sua volta ex portiere) Vincent Planté. Il classe 1980 si rinfila i guantoni e chiude la gara con la porta inviolata consentendo ai suoi di portare a casa il bottino pieno vincendo 2-0.

