Lione, Aouar positivo al Covid: martedì tampone negativo, ieri i primi sintomi

Crescono i positivi in Francia, che solo nella giornata di oggi ha contato più di 7.000 nuovi contagi e anche il mondo dello sport, e del calcio in questo cado non viene risparmiato.Houssem Aouar, centrocampista del Lione, è infatti risultato positivo al coronavirus. Il giocatore salterà la sfida con il Digione a dovrà rinunciare anche agli appuntamenti con la Nazionale.

Lazio, Acerbi fatica con il sorriso: "Modalità allenamento" - FOTO

Lazio, la moglie di Reina si ambienta a Roma: la foto al centro sportivo di Formello - FT

TORNA ALLA HOME