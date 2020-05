Lione, Aulas: "Ad agosto la Juve ci massacrerà, illegale interrompere la Ligue 1"

"È confermato: venerdì 7 agosto giocheremo a Torino contro la Juventus a porte chiuse. E se i nostri ricorsi non avranno esiti positivi, Lione e Psg verranno massacrati da squadre che avranno una preparazione che noi non avremo". Queste le certezze di Jean-Michel Aulas, in un'intervista rilasciata ai francesi di RTL. Il presidente dell'Olympique Lione, dunque, dà per certo che il ritorno degli ottavi di finale di Champions si giocherà il 7 agosto in un Allianz Stadium chiuso (all'andata 1-0 per l'OL) e, in polemica con le istituzioni calcistiche francesi, che hanno deciso di dichiarare chiusi i campionati, pronostica un massacro per la sua squadra, ma anche per il Psg che ha già messo al sicuro il passaggio ai quarti ai danni del Borussia Dortmund. Solo che in Italia non ci sono ancora certezze sulla ripresa del campionato, ma Aulas è convinto che si tornerà a giocare, così come è sicuro che in Francia si sia presa una decisione sbagliata. "Per il calcio francese è una perdita di 900 milioni di euro, qualcosa che potrebbe lasciare un segno, non so chi sarà in grado di andare avanti". "In Europa siamo un'eccezione, non eravamo obbligati a fermarci - spiega il suo parere Aulas -. È stata una decisione prematura e forse non del tutto legale visto che la Uefa ci invitava a portare a termine la stagione, in altri posti hanno deciso di seguire le indicazioni e studiare nuovi scenari per chiudere i campionati". Nei giorni scorsi RMC Sport indicava l'8 agosto come possibile data fissata dalla Uefa per Juventus-Lione.