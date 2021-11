Lione - Marsiglia, l'arbitro: "La mia decisione è sempre stata di non riprendere"

Dopo il rinvio definitivo di Lione - Marsiglia a causa del lancio di una bottiglietta all'indirizzo di Payet, l'arbitro Ruddy Buquet ai microfoni di Amazon Prime ha spiegato il suo operato anche in relazione al giallo nato dalle posizioni opposte assunte prima dal Prefetto regionale e poi dalla Ligue 1: "Ci sarebbe piaciuto fosse andata diversamente. La mia decisione è sempre stata quella di non riprendere la partita. Si è parlato di rischi di disturbo all'ordine pubblico, che sono stati presi in considerazione in un primo momento. Ma ribadisco che la mia decisione era di non riprendere, e alla fine è quello che è accaduto". Operato agli antipodi rispetto a quello tenuto da Guida in Atalanta - Lazio rispetto al lancio di oggetti contro Reina.