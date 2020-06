Lippi: "Atalanta - Lazio potrebbe essere partita chiave per il campionato"

La Lazio tornerà in campo per mercoledì per affrontare l'Atalanta. Ai microfoni di Radio Rai ha detto la sua sulla sfida Lippi: "Lazio - Atalanta partita chiave per il campionato? Potrebbe esserlo. Tutte le partite saranno determinanti comunque, non decisive ma comunque importanti, visto che manca poco alla fine. Le prima gare daranno molti spunti, dal punto di vista fisico e di gioco. Difficile dire se lo stop possa essere stato un danno per la Lazio.

"Difficile dirlo. La prima partita di solito non crea grossi problemi, la seconda e la terza però sì".