Lippi: "Lazio fortissima, da Scudetto. Ma con lo stop la Serie A andrebbe invalidata..."

Il calcio è nel caos. Domani, martedì, con il consiglio straordinario che andrà in scena in FIGC i vertici dello sport italiano decideranno se far proseguire il campionato a porte chiuse o se sospendere i giochi, almeno fino al 3 aprile (ultimo giorno di validità del decreto governativo, per ora). Marcello Lippi, intervenuto a Radio Rai, ha detto la sua: "Dopo il consulto coi medici, dovrebbe essere il Governo a decidere di sospendere la Serie A. Poi se si dovesse fermare il campionato, e se non ci fosse tempo per recuperare le partite, penso che tutto dovrebbe essere invalidato. Navighiamo a vista, la classifica non sarebbe definitiva e spero che la sospensione, se ci sarà, possa essere di soli 15 giorni". L'invalidazione di questa classifica rappresenterebbe una beffa clamorosa per la Lazio, ora seria contendente allo Scudetto secondo l'ex ct della nazionale: "Se la Lazio competerà fino in fondo? Assolutamente sì, hanno giocatori fortissimi e stanno facendo grandissime cose da un po' di tempo. L'Inter è ancora dentro, se dovesse battere la Samp allora tornerebbe a -6 dalla Juve, e ci sono ancora tante partite da giocare. Conte ha ammesso che c'è ancora differenza con i bianconeri ma anche loro hanno fatto due terzi di campionato di alto livello".

