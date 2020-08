LLSV ep. 5 - Ad Auronzo c'è anche la 'Teramo Laziale': "Portiamo ovunque i nostri colori" - FT

LLSV - Abbiamo parlato di quanto sia complicato essere un tifoso "a distanza". Sostenere la Lazio nonostante la lontananza. Se si è fortunati, tuttavia, si trovano degli alleati, persone che condividono la propria fede, intorno alla quale può nascere una vera piccola Roma. È il caso dei biancocelesti di Teramo, che si sono riuniti e hanno formato il Lazio Club Teramo, la "Teramo Laziale", il nome che hanno scelto. Seguono praticamente ovunque la Lazio, e il ritiro di Auronzo di Cadore non poteva fare eccezione. Roberto e il figlio Riccardo sono stati al fianco della squadra di Inzaghi anche tra la Tre Cime di Lavaredo, come rappresentanti del gruppo. Il padre, romano di Settebagni trapiantato a Teramo, ha tramandato la lazialità, che condivide con quelli che sono diventati veri amici, al figlio. Mario, altro componente di questa bellissima brigata, ci ha spiegato cosa significhi essere un laziale a 170 chilometri di distanza: "La lontananza fa male, ma viviamo la fede per la Lazio con tanta passione, portando ovunque i nostri colori". Non si sono mai fermati, e spesso e volentieri sono tornati sul proprio seggiolino in Distinti Sud. Bandiere al vento e sciarpe al collo, solamente la chiusura degli stadi non gli ha concesso di seguire da vicino i propri beniamini sulle gradinate dell'Olimpico: "Speriamo di tornare presto a tifare per la nostra Lazio". Da Teramo a Roma, ma anche ad Auronzo: la "Teramo Laziale", che potete seguire anche sulla propria pagina Facebook, è pronta ad seguire la squadra ovunque vada.

