Lokomotiv Mosca, il walk around dei russi allo Stadio Luzhni – FOTO & VIDEO

È il giorno della vigilia della gara di Europa League tra Lokomotiv Mosca e Lazio, match valido per la quinta giornata della fase a gironi. In attesa che i biancocelesti raggiungano Mosca, i padroni di casa sono in campo allo Stadio Luzhni, dove gioca la Nazionale Russa, per il consueto “walk around” anche se la partita sarà disputata alla RDZ Arena. Sarà una sfida intensa per le due squadre soprattutto per la Lazio che dovrà fare i conti anche con la temperatura, previsti -15 gradi in serata.

