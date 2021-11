Lokomotiv Mosca, Rybus in conferenza: “La Lazio ha dominato nella ripresa”

Maciej Rybus, terzino sinistro della Lokomotiv Mosca, è intervenuto in conferenza stampa post gara per commentare la sconfitta della sua squadra contro la Lazio. Queste le sue parole: “Abbiamo perso anche se abbiamo iniziato bene, nel secondo tempo la Lazio ha avuto il completo controllo del gioco”.

LIVELLO DI GARA – “E’ un po’ diverso, nelle partite di campionato abbiamo più possesso palla ed è diversa la qualità del gioco. Abbiamo cercato di pressare l’avversario ma è stata una partita di grande livello. Sarà un’ottima lezione per il futuro, specialmente per i giovani. Cercheremo di mostrare il nostro gioco anche a Marsiglia”.

PORTIERE – “Siccome ha fatto il suo debutto in campionato, non aveva bisogno di consigli. Non va bene dire troppe cose buone ad un giovane giocatore che ha tanto da dimostrare. Ha dato addirittura consigli ai difensori”.