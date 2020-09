Lopez: "La Lazio è partita bene, ma attenzione allo lotta Champions..."

L'ex calciatore della Lazio, Antonio Lopez, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 per dire la sua sull'inizio della stagione biancoceleste: "Giocare le amichevoli è diverso rispetto alle gare ufficiali: quando ci sono i punti in palio si scende in campo con una testa diversa. La Lazio è partita bene, la squadra di Inzaghi sa bene in mente quale sia il proprio obiettivo. Quest’anno le squadre in lotta per un posto per la prossima Champions League sono molte. La squadra di Inzaghi è rimasta la stessa, i giocatori si conoscono. La Lazio vuole confermarsi nei primi posti”.