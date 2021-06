Lotito, che stoccata a Inzaghi: "Per me un contratto è una stretta di mano"

Lotito non è il tipo che le manda a dire. Durante la premiazione della Lazio Women in Campidoglio ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa riguardo l'addio di Simone Inzaghi. Durante il suo intervento, il presidente biancoceleste ha detto: "Non so quello che succederà per quanto riguarda l'allenatore. Per me una stretta di mano è un contratto, per altri 'Verba volant, scripta manent'". Il messaggio è arrivato forte e chiaro, ma ora è tempo di voltare pagina. Il nuovo allenatore sta per essere annunciato e un nuovo capitolo della storia laziale si sta per aprire.