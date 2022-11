Ludogorets, il tecnico Simundza: "Lazio? Erano altre gare, adesso..."

TUTTOmercatoWEB.com

Mentre la Lazio se la vedrà con il Feyenoord, la Roma, nel derby a distanza, se la vedrà all'Olimpico con il Ludogorets. Per passare alla fase a eliminazione diretta, gli uomini di Mourinho hanno un solo risultato: la vittoria, ma i bulgari sono pronti allo scherzetto. Alla vigilia del match, Ante Simundza, tecnico della squadra, ha parlato in conferenza stampa ricordando anche la doppia sfida contro la Lazio nei sedicesimi di Europa League che risale al 2014. Queste alcune sue dichiarazioni: "Cercheremo di mostrare la nostra mentalità e fare del nostro meglio per passare il turno. Ognuno dei giocatori è pronto per giocare, siamo motivati e pronti per qualsiasi cosa perché è l’ultima partita del girone e siamo in una posizione buona per decidere il nostro futuro”.

Tornate qui all'Olimpico dopo le partite con la Lazio in passato.

"Erano altre gare, questa contro la Roma saranno sicuramente partite differenti