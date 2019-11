Luiss, Malagò relatore in un convegno: la sintesi dell'intervento - VIDEO

Nel pomeriggio all'Università Luiss, nella sede di via Parenzo, è andato in scena il convegno 'Milano-Cortina 2026: governance e prospettive di crescita per lo sport e per l'Italia'. Ospiti dell'evento il presidente del Coni Giovanni Malagò e l'ex vice presidente della Lazio e prorettore alla didattica Luiss Roberto Pessi, moderatore il prof. di Diritto dello Sport Enrico Lubrano. Nel corso delle presentazioni è stata fornita una panoramica di tutti i profili più rilevanti ed attuali per lo sport, che ormai è una vera e propria "industria", rappresentando globalmente circa l' 1,6% del PIL nazionale. Inoltre si è approfondito il discorso legato alle prospettive offerte dalle Olimpiadi invernali del 2026 che verranno ospitate dal binomio Milano - Cortina. Sul delicato tema delle dimissioni dell'ormai ex presidente di Lega Gaetano Miccichè, Malagò ha preferito non rilasciare dichiarazioni in attesa degli sviluppi del caso.

