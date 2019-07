Lutto in casa Lazio: è morto Stefano Mazza

All'età di 72 anni si è spento Stefano Mazza, ex gloria biancoceleste. Indossò la maglia della Lazio fin da ragazzino, quando entrò a far parte degli Allievi di Francesco Antonazzi. Dopo i Juniores, approdò nella Primavera: era la stagione 1964-1965 e alla guida della panchina c'era mister Flamini. Poi fu la volta del Campionato De Martino, dove rispose agli ordini del grande Bob Lovati. Il tempo non riuscì a intaccare il suo amore per la Lazio: Mazza, da tifoso affezionato, seguiva sempre la squadra. La redazione de Lalaziosiamonoi.it si stringe al cordoglio della famiglia.