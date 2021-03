Madri, mogli e sorelle: Correa e Leiva ringraziano le loro donne - FOTO

Nel giorno in cui si festeggia la "Giornata internazionale della donna", i calciatori della Lazio hanno fatto arrivare auguri e regali a coloro che fanno parte delle proprie vite. Madri, sorelle, mogli o nipoti: i pensieri sono tutti per loro. In particolare, Lucas Leiva e Joaquin Correa hanno condiviso con i propri followers di Instagram delle immagini che li ritraggono in compagnia delle donne della loro vita, per poi aggiungere parole d'amore e ringraziamenti.

