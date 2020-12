Maffei: “Per la Lazio vitale battere il Milan, darebbe una diversa dimensione alla squadra”

Oggi la Lazio sfiderà il Milan a San Siro, un big match importante prima delle feste natalizie. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Maffei: "Battere il Milan sarebbe vitale, di fondamentale importanza per dare una continuità e per ribadire che contro le grandi la Lazio se la gioca alla pari e spesso la spunta. Darebbe una dimensione diversa alla Lazio. E' vero che il Napoli aveva tante assenze, ma anche Inzaghi deve gestire diverse defezioni di giocatori importanti. Ritengo che se Lulic oggi fosse in condizioni buone sarebbe ancora il titolare e questo è tutto dire. Per quanto riguarda il Milan, devo dire che per Pioli sono particolarmente contento, è un ottimo allenatore ed una bella persona. Ibrahimovic ha cambiato il Milan, fa valere la sua grande personalità migliorando anche gli altri. Questo dimostra che funzione possa avere per un club un campione come lui".