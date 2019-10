Maglia verde, l'attacco di Tardelli: "E' azzurra e non degli sponsor"

Affondo di Marco Tardelli su La Stampa dove la leggenda del calcio italiano parla della maglia verde che l'Italia userà stasera contro la Grecia. "Ho lottato per questa maglia, la nazionale verde cupo non mi convince proprio. La nostra maglia ricorda, anzi evoca il fascino ineguagliabile del nostro mare, del nostro cielo e persino della nostra musica con Adriano Celentano. Un Azzurro che ci fa arrabbiare o gioire ma che mai tradiremmo (...). Questo è un momento in cui gli sponsor sono i veri padroni del campo e così, purtroppo, la Puma per un mero calcolo economico l'ha cambiata (...). Ricordiamocelo: l'Italia è azzurra ed è degli italiani non degli sponsor".