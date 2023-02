Manchester United, 5 miliardi offerti dal proprietario del PSG: ma la Legge lo vieta

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Clamorosa indiscrezione emersa dalla stampa britannica: il The Telegraph riporta che gli investitori dell'emirato, già proprietario del Paris Saint-Germain, avrebbero offerto 4,5 miliardi di sterline (5,1 miliardi di euro) per rilevare il Manchester United. In caso l'offerta venisse accettata però sorgerebbe un problema normativo: la UEFA infatti vieta a due club con lo stesso proprietario di giocare nella stessa competizione europea. Secondo una fonte a conoscenza del dossier però, l'offerta qatariota non partirebbe né da Qatar Sports Investments (QSI), proprietaria del PSG, né dalla sua controllante (Qatar Investment Authority) ma da "un fondo completamente diverso".