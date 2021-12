Manchester United, dall'Inghilterra: "Per la panchina in corsa Mancini"

Roberto Mancini è completamente concentrato sui playoff per la qualificazione a Qatar 2022 che l'Italia giocherà a marzo. Eppure il suo nome continua a circolare in Inghilterra e viene associato a una panchina molto prestigiosa, quella del Manchester United. I Red Devils hanno da poco annunciato Ralf Ragnick come loro tecnico ad interim fino a fine stagione dopo l'esonero di Ole Gunnar Solskjaer, ma da luglio il tedesco farà soltanto il consulente e servirà un nuovo allenatore. Secondo la stampa inglese in corsa ci sono Mauricio Pochettino ed Erik ten Hag, ma nelle ultime ore sarebbe spuntata anche l'ipotesi Roberto Mancini. Il ct campione d'Europa in caso di qualificazione al Mondiale rimarrebbe sulla panchina azzura, ma in caso di eliminazione potrebbe anche pensare a una nuova avventura in un club e il Manchester United sarebbe sicuramente una forte tentazione.