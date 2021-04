Manchester United - Roma, come quella disastrosa notte del 2007: il ricordo di 433 - FOTO

10 aprile del 2007, circa 14 anni fa. L'ultima visita della Roma a Old Trafford fu un completo disastro. Una serata rimasta nella storia che i tifosi giallorossi dimenticheranno difficilmente. Erano i quarti di finale di Champions League e gli uomini di Spalletti erano chiamati a difendere il vantaggio di 2-1 maturato nella gara di andata all'Olimpico. Fu una vera e propria disfatta per Totti e compagni che subirono 7 reti dal Manchester United segnandone uno solo, 7-1 il risultato finale. Roma e Red Devils si ritroveranno di fronte per le semifinali di Europa League. L'andata in Inghilterra e in programma per giovedì 29 aprile. Il noto portale 433 ha ricordato l'ultima disastrosa volta a Old Trafford per i giallorossi con una gallery di quell'incredibile 7-1.