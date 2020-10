Mancini: la storia Instagram sul Covid scatena le polemiche - FT

I social a volte possono essere un'arma a doppio taglio soprattutto se si è in primis un personaggio famoso e in secondo luogo se si danno opinioni su argomenti spinosi come lo è ovviamente quello legato al Covid. L'Italia sta vivendo un momento critico inerente alla seconda ondata e il Governo pian piano procede a sempre più chiusure dovute all'aumento esponenziale dei contagi. Proprio per questo il post del ct della Nazionale italiana Roberto Mancini ha scatenato una valanga di polemiche. Nell'immagine postata si vede infatti un uomo su un letto di ospedale, affetto da Covid, e il medico che gli chiede come si è ammalato. Domanda alla quale l'uomo risponde "Guardando il Tg" a sottolineare come il coronavirus non sia così pericoloso ma che i media operino una sorta di "terrorismo psicologico" nei confronti dei cittadini. Un' opinione legittima quella del ct ma che forse avrebbe fatto meglio a non mostrare sui social.

