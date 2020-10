Covid / Sblocco dei licenziamenti: previsto 1 milione di disoccupati. Governo al lavoro...

Un milione di disoccupati in più, con una tempistica quasi istantanea. L'allarme è stato lanciato dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro: "Circa un milione di posti di lavoro potrebbero `sfumare´, nell’arco di tutto il 2020, nelle piccole e medie imprese, perché le conseguenze della `crisi Covid´, insieme allo sblocco dei licenziamenti, son destinate a presentare per l’occupazione un conto più pesante delle stime effettuate ad inizio pandemia". Il Governo è di conseguenza al lavoro per far sì che tale "sblocco" sia rinviato e la cassa integrazione prorogata con ulteriori 5 miliardi di euro di copertura. Le parole di Conte sono proprio in questa direzione: "I contraccolpi della crisi sono ancora forti e non e’ possibile, in questa fase, dismettere la rete di protezione disposta sin dall’inizio della crisi in favore dei lavoratori e delle imprese. Per questo rifinanziamo con 5 miliardi di euro, un ulteriore ciclo della cassa integrazione, prevedendo la gratuità della cassa integrazione per le imprese che hanno registrato perdite oltre una soglia predeterminata".