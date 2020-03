Mancini: "Ritorno in campo? Speriamo in Dio, ma è ancora presto"

Il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ha parlato a Rai Due sul possibile ritorno in campo per la Serie A. Un'eventualità che ancora vede lontana: "Dobbiamo aspettare un po' e vedere. In questo momento non credo proprio che qualcuno possa tornare ad allenarsi. Prima o poi la vita normale dovrà ricominciare: chiaro, sarà molto più difficile soprattutto all'inizio. La speranza è che il buon Dio ci metta un occhio e faccia finire questa cosa".

CALCIOMERCATO LAZIO, IL NAPOLI VUOLE IMMOBILE

CALCIOMERCATO LAZIO, HAGI SOGNA L'ITALIA

TORNA ALLA HOMEPAGE