Marani: "Immobile non celebrato abbastanza. Lazio squadra pratica"

Ciro Immobile non è umano. Il suo gol contro il Napoli (il 20° in questo campionato, ndr) è cinismo puro. Adrenalina, trance agonistica. Che lo spinge a pressare Ospina, rubargli il pallone senza commettere fallo e scaricare da posizione defilata - in no look - una bordata verso la porta. Quella palla doveva entrare, con buona pace di Di Lorenzo. Matteo Marani, noto giornalista di Sky Sport, ha parlato del bomber biancoceleste nel post-partita di Lazio - Napoli: "Immobile torna a essere un candidato autorevolissimo per la Scarpa d'oro, è primo davanti a Lewandowski. Forse non abbiamo mai celebrato fino in fondo il suo lavoro. Ha sempre segnato più di 20 gol nelle ultime quattro stagioni, negli ultimi anni è stato l'attaccante italiano più prolifico. Ospina sbaglia, ma Immobile si va a prendere quella palla e segna il gol della vittoria. La Lazio sta diventando una squadra pratica, capace di sfruttare tutte le occasioni che le capitano".

