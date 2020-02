Marini: "Lazio squadra di grande valore, il morale è alto"

L'entusiasmo intorno alla Lazio cresce, domenica ci sarà un'altra sfida da affrontare. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto l'ex biancoceleste Giancarlo Marini: "La Lazio è una squadra che ha valori diversi dalle altre. Può succedere di andare in difficoltà a livello fisico quando giochi tre partite in una settimana. Compagini come il Verona o il Parma sono difficili da affrontare. Comunque moralmente i biancocelesti stanno bene, ma è difficile giocare con squadre che stanno facendo risultato come il Verona. I valori però sono quelli, la Lazio è forte".

LAZIO, LULIC IN PAIDEIA

LAZIO, ESODO BIANCOCELESTE A PARMA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE