Marsiglia, De Zerbi si sfoga: "Mi avete rotto le p***e! Se serve vado contro tutti"

De Zerbi è una furia. Il Marsiglia è ancora in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, ma le critiche al tecnico italiano non sembrano fermarsi. Per questo, dopo la vittoria contro il Brest, l'ex Sassuolo si è sfogato duramente contro i giornalisti francesi. Queste le sue parole: “Per tutta la settimana, mi avete fatto una testa così con la storia del ritiro a Roma: italiano, spaghetti, vuole tornare a casa. Mi avete rotto le palle. Ho sempre fatto le cose non catalogate, non potete mettermi dentro degli schemi, vado controcorrente quando penso sia necessario, come diceva Papa Francesco. Se penso serva, vado contro tutti”.

“Siamo andati a Roma perché non abbiamo trovato un impianto altrove. Siamo andati a Roma non per chiuderci non come in un monastero, ma per capire che ci stiamo giocando un posto in Champions, dove il Marsiglia ci è andato solo tre volte negli ultimi dieci anni. Questa è la verità: amen”.

