Marsiglia-Lazio, Sampaoli in conferenza: “Lancio di oggetti a Luis Alberto? Non aveva senso”

Jorge Sampaoli, tecnico del Marsiglia, ha commentato la gara contro la Lazio in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni: "È stata una partita difficile. Ci sono state situazioni complesse. Il pareggio a fine primo tempo è stato un peccato. Poi abbiamo preso gol subito nella ripresa. I giocatori ce l’hanno messa tutta. Abbiamo affrontato una squadra sperimentale. Adesso sarà importante vincere le prossime partite del girone. Sostituzioni? Ho fatto la sostituzione per cambiare modulo e per avere più uno contro uno sulla fascia. la Lazio era solida in fase difensiva. Abbiamo provato ad avere più equilibrio e di raddoppiare con Lirola sulle fasce. Lancio di oggetti a Luis Alberto? Non aveva senso, eravamo in controllo e mancava poco. È stata una situazione a discapito nostro. Non è stato un bel atteggiamento. Girone? È aperto tutte le squadre vorranno vincere le prossime partite, compresa la Lokomotiv che è un po’ più indietro. Il nostro prossimo obiettivo è vincere in Turchia. Quattro punti in classifica giusti? La giustizia nel calcio non esiste. Siamo stati all’altezza delle quattro partite con molta personalità. se manteniamo questa convinzione abbiamo possibilità di passare il turno. Dobbiamo continuare in questo modo e sappiamo che affronteremo squadre forti con le quali dovremmo stare attenti ai dettagli. Errori difensivi? L’importante è essere più attenti palla al piede. Il gol del pareggio che abbiamo preso e perché siamo usciti tardi. Mi preoccupa di più il gol che abbiamo preso di Felipe Anderson che il secondo. Costruzione dal basso? Non cambierò il mio sistema di gioco". (CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA CONFERENZA O SCORRI A FINE ARTICOLO)