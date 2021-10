Marsiglia - Lazio, Vélodrome a porte chiuse: la decisione della Uefa

Il Marsiglia dovrà fare a meno di parte del suo pubblico nella prossima partita di Europa League contro la Lazio. La Uefa ha deciso di chiudere la tribuna nord del Velodrome per il prossimo turno in seguito ai disordini avvenuti nella prima partita del girone contro il Galatasaray. I tifosi francesi fecero interrompere la partita per 8 minuti per gli scontri con i sostenitori turchi e lancio di materiale pirotecnico in campo. L'OM è stato inoltre multato dalla federazione continentale con una sanzione da 8 mila euro, come riporta L'Equipe.