Marsiglia - PSG, Florenzi: "Sarà una gara speciale, così come il derby tra Roma e Lazio"

Alla vigilia del "classique" tra Marsiglia e Paris Saint-Germain, Alessandro Florenzi, arrivato in Francia lo scorso settembre, è intervento in conferenza stampa. L'ex Roma ha sottolineato l'importanza della gara, ponendola sullo stesso livello dei derby della Capitale vissuti nella sua esperienza alla Roma: "Sì, mi hanno parlato di questa partita. So che sarà speciale, questo è quello che ho provato durante gli incontri tra Lazio e Roma. Questo è il motivo per cui siamo focalizzati sulla vittoria".

