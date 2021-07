Marsiglia, un caso Covid-19 e un contatto stretto: coinvolto Kamara

La Lazio ha completato il ritiro di Auronzo di Cadore ed è di ritorno a Roma. La preparazione riprenderà il 31 luglio a Formello, per poi raggiungere Marienfeld il 2 agosto. La società continua a lavorare in sede di calciomercato, soprattutto per sbloccare l'indice di liquidità che sta bloccando alcune operazioni. Novità intanto arrivano dalla Francia per quanto riguarda un calciatore accostato ai biancocelesti. L'Olympique Marsiglia ha comunicato di aver riscontrato un caso di Covid-19 e un contatto stretto allo stesso in prima squadra. Inoltre per l'amichevole di stasera contro il Saint-Etienne nell'elenco dei convocati non figurano Kamara e Caleta-Car: sono proprio questi ultimi quindi i due calciatori posti in isolamento.