Martini: "Lotito ha fatto bene con la Lazio, farà lo stesso con Alitalia"

La notizia del giorno è l’offerta formalizzata da Lotito per l’acquisto di Alitalia. L’azione del presidente della Lazio è concreta e trova il favore di un ex calciatore biancoceleste, campione d’Italia nel 1974. Luigi Martini, con un passato in Alitalia dopo aver attaccato gli scarpini al chiodo e una parentesi da presidente del cda di Enav, ha parlato ad adnkronos: "Si dice che ci sono due modi per perdere soldi: con una squadra di calcio e con le compagnie aeree. Lotito è riuscito a far bene con la Lazio e sono certo che farà lo stesso anche con Alitalia. Come manager non gli si può dire nulla, ha preso una Lazio che era di fatto fallita, portandola a essere una squadra che tutti gli anni gioca le coppe europee, uno dei pochi club con un bilancio sempre in attivo. Se farà così anche con Alitalia forse sarà la volta buona per la svolta".

ALITALIA, FORMALIZZATA OFFERTA DEL PRESIDENTE DELLA LAZIO LOTITO

