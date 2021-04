Matrimonio a prima vista | 7a puntata: Santa e Salvo quasi senza veli. I social "sparlano" di loro...

È andata in onda anche in chiaro la settima puntata di Matrimoni a Prima Vista. Il programma, seguitissimo sulle frequenze in anteprima di Discovery Plus, il mercoledi sera come sempre ha fatto grandi ascolti in chiaro su RealTime, Canale 31 del DGTV. Sempre loro le tre coppie sotto la lente d'ingrandimento giunte alla settima e penultima puntata di questa terza stagione. C'era grande attesa per tutto ciò che concerne la reunione e la cena, sebbene i social si siano concentrati soprattutto su un passaggio.

Santa e Salvo seminudi in intimità

Sono sempre loro, la coppia siciliana, a far parlare. Santa e Salvo sono stati condotti verso un gioco "semi-erotico" da uno degli psicologi del programma. Un tentativo estremo per riportare comunicazione all'interno di una non coppia. I due, in intimo, si sono "toccati" nelle parti che sentivano di dover toccare. Se Salvo ha regalato un abbraccio e un bacio sulla schiena oltre a diversi "sfioramenti" a Santa, che poco ha gradito definendo il tutto con un "mi sento irrigidita", al contrario Santa ha preso il gioco come un...gioco. Sedendosi su Salvo ha dimostrato forse quanto reputa serio un effettivo coinvolgimento che non ci potrà essere. Attesa per l'ultima puntata ora e per il verdetto finale...